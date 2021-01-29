Масштабная драка между пассажирами двух автомобилей в Черновцах завершилась стрельбой

Подробности ЧП публикует портал ТСН.

По информации журналистов, стрельба произошла посреди жилых домов в Черновцах.

Между водителями и пассажирами двух транспортных средств завязался спор, в результате которого двух человек избили и подстрелили. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали в больницу.

Более того, очевидцы смогли заснять момент побега предполагаемых нападавших. На видео мужчины в балаклавах бегут с места происшествия: садятся в микроавтобус и едут прочь. А жители близлежащих домов слышали крики и выстрелы.

"Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужчину. Потом они быстро бежали куда-то", - рассказывает один из очевидцев ЧП.

По предварительным данным, во время инцидента водитель микроавтобуса «Opel Vivaro» и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля «Ford Focus» и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции отметили, что была введена полицейская спецоперация с целью установления участников конфликта и их задержания.

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Вопиющий случай произошел 22 января возле одной из местных школ. Всего местные врачи насчитали у ребенка 42 ранения.

"И в мягких тканях таза, и у позвоночника, и у спинного мозга, многие из дробинок были у жизненно важных сосудов и у спинного мозга. Ни одна из них не привела к осложнениям, которые могут иметь очень серьезные последствия для движений ребенка или угрозы жизни", — рассказывали медики.

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