Парламент поддержал законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции
Это решение поддержали во время сегодняшнего заседания 259 нардепов.
Документ меняет дату вступления в силу отдельных положений Налогового кодекса, согласовав дату ее ликвидации с началом деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Стоит отметить, что закон по созданию БЭБ, был утвержден Верховной Радой 28 января.
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"Законопроект разработан с целью обеспечения функционирования органов налоговой милиции и выполнения ими функций по борьбе с правонарушениями налогового законодательства на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Утвержденный законопроект предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения правительством о начале деятельности БЭБ, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о Бюро.
В основном налоговая милиция ассоциируется у рядовых граждан с действиями силовиков. Последние, как известно, нередко фигурировали в скандалах с "масками-шоу" и давлением на бизнес.
После ликвидации налоговой милиции БЭБ будет заниматься следующим:
- выявлять зоны риска в сфере экономики путем анализа данных;
- оценивать риски и угрозы экономической безопасности государства;
- предлагать изменения в нормативно-правовых актов для устранения предпосылок создания экономических схем;
- обеспечивать экономическую безопасность государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики;
- собирать и анализировать информацию о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства;
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