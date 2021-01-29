Парламент поддержал законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции

Это решение поддержали во время сегодняшнего заседания 259 нардепов.

Документ меняет дату вступления в силу отдельных положений Налогового кодекса, согласовав дату ее ликвидации с началом деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Стоит отметить, что закон по созданию БЭБ, был утвержден Верховной Радой 28 января.

"Законопроект разработан с целью обеспечения функционирования органов налоговой милиции и выполнения ими функций по борьбе с правонарушениями налогового законодательства на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Утвержденный законопроект предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения правительством о начале деятельности БЭБ, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о Бюро.

В основном налоговая милиция ассоциируется у рядовых граждан с действиями силовиков. Последние, как известно, нередко фигурировали в скандалах с "масками-шоу" и давлением на бизнес.

После ликвидации налоговой милиции БЭБ будет заниматься следующим:

выявлять зоны риска в сфере экономики путем анализа данных;

оценивать риски и угрозы экономической безопасности государства;

предлагать изменения в нормативно-правовых актов для устранения предпосылок создания экономических схем;

обеспечивать экономическую безопасность государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики;

собирать и анализировать информацию о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства;

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