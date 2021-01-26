Верховная Рада одобрила предложение пустить в Украину иностранные войска
Народные депутаты 26 января поддержали соответствующий законопроект 325-ю голосами, пишет "Сегодня". Таким образом они разрешили пустить иностранных военных для проведения масштабных учений, которые в 2021 году начнутся на украинской территории.
Как стало известно, в них примут участие до 19 тысяч военнослужащих из Украины и стран-участников НАТО, им предстоит использовать самолеты, вертолеты и другую боевую технику. Деньги на проведение многонациональных учений в размере 38,5 миллиона гривен выделят из украинского бюджета.
Мероприятия проведут в несколько этапов:
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Rapid Trident – вместе с украинцами поучаствуют до трех тысяч военных из США;
"Козак Мейс" – до 800 из Великобритании;
Sea Breeze – до двух тысяч американцев;
Riverine – до 200 военнослужащих из Румынии;
Warrior Watcher – до 300 британцев;
"Три меча" – до 400 из Польши;
Silver Sabre – до 200 из Польши.
Ранее не стало украинского военнослужащего, который исполнял долг в Демократической Республике Конго. Старшый лейтенант Александр Мулявка из 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" погиб при выполнении своих обязанностей в составе 18-го вертолетного отряда миротворческой миссии ООН.
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