Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 января в истории

31 января - 31-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 334 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 января Юлианского календаря.

Politeka.net расскажет подробнее о традициях и приметах, а также что нужно и что нельзя делать 31 января.

Какой праздник 31 января 2020

В мире отмечается Международный день ювелира. Эта дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера.

Также празднуют Афанасьев день — день в народном календаре у славян, приходящийся на 18 (31) января. Название происходит от имени святого Афанасия Великого. В этот день на Руси «прогоняли ведьм».

В США празднуют День горячего шоколада, День наоборот, День профессионалов, День коктейля «Бренди Александр», День веселья на работе и День дошкольного фитнеса.

Что можно делать 31 января

Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Выбросьте все старые вещи, которые больше никогда не будете носить, или же те, которые долгое время не надевали. Таким образом вы попрощаетесь со своим прошлым.

Что нельзя делать 31 января

В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.

Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

Старайтесь не выходить вечером из дома без большой надобности, считается, что в эту пору можно увидеть нечистую силу.



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