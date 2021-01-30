Ванга в свое время озвучила пять предсказаний на 2021 год

Легендарная провидица ушла из жизни в 1996 году, однако ее имя и дар до сих пор будоражат умы миллионов людей во всем мире. В окружении ясновидящей уверяют: она оставила человечеству еще ряд нераскрытых предсказаний.

Стало известно, какие события, согласно видениям болгарской предсказательницы, ждут человечество в 2021-м, пишут Vesti-ua. Хотя современные экстрасенсы утверждают, что предсказания Ванги редко имели точную дату.

Так, одним из самых светлых предсказаний Ванги на 2021-й стало изобретение лекарства от онкологии. Согласно видению болгарки, это будет новый способ лечения недуга. Ванга предсказывала, что настоящий прорыв исследователи должны совершить именно в 2021-м.

Кроме того, она предсказала опасную проблему, которая ждет Россию. Так, одной из главных проблем России 2021-го станет демографический кризис. Болгарская предсказательница видела, что количество жителей страны особенно сильно сократиться в первом полугодии 2021-го.

Также в 2021-м случится обострение религиозного конфликта в Европе. Жившая в XX веке болгарка называла Европу Старым Светом и не могла знать, по какому точно пути разовьется дальнейшая история. Но согласно предсказанию Ванги на 2021-й, Европе стоит готовиться к военному вторжению мусульман.

Ванга предсказывала, что 2021-й будет непростым для США. Прорицательница считала, что господству США в мире наступит конец. Болгарка верила, что место лидера займет «красный дракон». Как известно красный дракон является восточной символикой Китая.

Одним из самых неутешительных предсказаний Ванги стали ее слова о природных катаклизмах в 2021-м. Прорицательница считала, что в этот период мир переживет не только вспышки эпидемий, но и стихийные бедствия. В их числе будут землетрясения и потопы.

Напомним, предсказание Ванги сбылось, Киркоров поразил заявлением на похоронах.

Как сообщала Politeka, родственник Ванги рассекретил ее печальное предсказание на 2021-й, когда закончится пандемия.

Также Politeka писала, что пророчества Ванги сбываются одно за другим.