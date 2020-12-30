Болгарська ясновидиця Ванга залишила людству лякаюче передбачення на 2021 рік

Кум легендарної провісниці Сергій Косторний передав її слова про прийдешні події в програмі «На самом деле». Він заявив, що наступного року весь світ здригнеться від нових випробувань, але будуть і позитивні моменти.

Як стверджує Сергій Косторний, 2021 рік принесе природні катаклізми з масштабними руйнуваннями. Разом зі стихією до людей повинна прийти небезпечна хвороба.

"Біда прийде з великою водою. На початку літа узбережжя Америки і ряд країн, близьких до морів, піддадуться жахливим зливам, заллє і Змиє все, що можна", - видав кум Ванги. - "Зливи принесуть з собою якусь заразу".

У той же час, не варто побоюватися нової світової війни, 2021 рік обмежиться регіональними конфліктами, які розгорнуться далеко від України. Сергій Косторний підкреслив, що нещастя принесе саме вода:

"Ванга говорила: "Вода — біда, випадуть криваві дощі". Можливі локальні війни в країнах Латинської Америки, але глобальних не буде".

Передбачила ясновидиця і завершення пандемії в 2021 році, згідно з прогнозом Китайський вірус відступить найближчої весни. Косторний зміг назвати ключову дату, після якої захворюваність повинна різко піти на спад. Крім того, повинні придумати ефективний засіб проти раку.

"З 22 грудня по 20 березня — період позачасовий, на думку Ванги. Тому що діють залишки високосного року", - підкреслив Сергій. - "До березня будуть відбуватися негативні речі, а ось 20-го — день початку астрологічного року, почнуться приємні перетворення".

Ванга також говорила про народження двох осіб, які зможуть змінити світ в кращу сторону, вони повинні з'явитися на світ "після дзеркального року", тобто вже в 2021-му.Кум підкреслив, що ясновидиця розповіла про це в стані трансу, тому її передбачення можуть бути неточні.

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