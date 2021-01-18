З'явилися нові подробиці прощання з Борисом Грачевським, який помер через ускладнення від китайського вірусу

Про це розповів відомий актор Стас Садальський у своєму Instagram.

За його словами, попрощатися з відомим режисером і творцем "Єралашу" Борисом Грачевським прийшло багато людей, а на церемонії своєю промовою вразив Бедрос Кіркоров.

Батько співака нагадав слова своєї легендарної землячки Ванги, яка передрікала цю катастрофу. Бедрос був знайомий з нею, вона часто допомагала йому і Філіпу.

"Ще сліпа Ванга, коли до неї приводили людей, перше, що говорила: «Бережи природу». Так нехай люди, що залишилися на цій планеті, бережуть її. Тільки добро може перемогти все. Не робити зла, не заздрити, посміхатися. Як Боря, якого я ніколи не бачив сумним. Він посміхався завжди", - додав Садальський у своєму Instagram і опублікував знімки з церемонії прощання.

"Царство Небесне! Світла пам'ять!", "Як шкода....без пафосних слів", "світла пам'ять Борису Грачевському"," кожен день на каналі "Карусель" показують Єралаш різних років... Адже його люблять і дивляться і дорослі і діти... Світла пам'ять", " нескінченно шкода! Вічна пам'ять", " зрозуміло , що процес неминучий, всі ми коли небудь помремо. Але шкода талант закопувати в землю. Коли вмирають, такі Люди, хочеться вірити в те, що є життя після смерті і вони не йдуть в нікуди. Царство Небесне", "на рідкість промениста людина! Світла пам'ять. Ще моя матуся говорила: посміхайся, це не боляче, допомагай-це не важко!",- додали користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що 72-річний Борис Грачевський помер 14 Січня, так і не прийшовши до тями.

У 2018 році актор розповів, що раніше у нього діагностували рак шкіри. За його словами, він переніс ряд операцій, опромінення і хіміотерапію.

Епідемія китайського вірусу не обійшла стороною творця "Єралашу": 21 грудня 2020 року йому діагностували зараження вірусом, а вже 7 січня його ввели в стан коми, з якої він не вийшов.

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