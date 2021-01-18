Появились новые подробности прощания с Борисом Грачевским, который умер из-за осложнений от китайского вируса

Об этом рассказал известный актер Стас Садальский в своем Instagram.

По его словам, проститься с известным режиссером и создателем "Ералаша" Борисом Грачевским пришло много людей, а на церемонии своей речью поразил Бедрос Киркоров.

Отец певца напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Бедрос был знаком с ней, она часто помогала ему и Филиппу.

"Еще слепая Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила: «Береги природу». Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Только добро может победить всё. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда", - добавил Садальский в своем Instagram и опубликовал снимки с церемонии прощания.

"Царствие небесное! Светлая память!", "Как жаль....без пафосных слов", "Светлая память Борису Грачевскому", "Каждый день на канале "Карусель" показывают Ералаш разных годов... Ведь его любят и смотрят и взрослые и дети... Светлая память", "Бесконечно жаль! Вечная память", "Понятно, что процесс неизбежный , все мы когда нибудь умрем. Но жалко талант закапывать в землю. Когда умирают, такие Люди , хочется верить в то, что есть жизнь после смерти и они не уходят в некуда. Царство небесное", "На редкость лучезарный человек! Светлая память. Еще моя мамочка говорила: Улыбайся, это не больно, помогай-это не трудно!", - добавили пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что 72-летний Борис Грачевский умер 14 января, так и не придя в сознание.

В 2018 году актер рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи. По его словам, он перенес ряд операций, облучение и химиотерапию.

Эпидемия китайского вируса не обошла стороной создателя "Ералаша": 21 декабря 2020 года ему диагностировали заражение вирусом, а уже 7 января его ввели в состояние комы, из которой он не вышел.

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