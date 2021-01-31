Известная украинская певица Надя Дорофеева очаровала перевоплощением

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и с недавнего времени наставница в проекте "Голос країни", 1+1, Надя Дорофеева не устает радовать поклонников апгрейдами.

На своей странице в Instagram она оставила урок о том, как создать яркий макияж, чтобы любой восхищался и дарил комплименты.

Так, она опубликовала фото на своей странице в Instagram, где крупным планом был снят ее портрет, ярким акцентом которого стали нюдовая помада и стильный чокер с бабочками. Звезда дополнила макияж выразительными стрелками на глазах и тенями натуральных оттенков с золотистым блеском.

Обращение к классике не случайно, ведь в последнее время набирает обороты, мода на натуральность, когда нежные оттенки в макияже стали самым лучшим вариантом для любого мероприятия. С таким макияжем можно прийти как на важное свидание, так и просто выйти на прогулку с друзьми.

Поклонники засыпали Надю комплиментами и признались, что они раді, что смогут повторить за ней такой же стильный макияж. Они назвали Надю самой стильной исполнительницей украинского шоу-бизнеса. Были и те, кто заявил, что она очень похожа на Анджелину Джоли на этом снимке.



"Из Нади получился бы отличный визажист", "Вы здесь очень на Анджелину Джоли похожи", "Дааа, афигенный🔥", "Здесь прям на Джоли похожа))😘", "Я подумала что это Малифисента🗿", "Как всегда шикарно🔥", "Надежда, Вы ослепительны.😍".

Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.

Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.

Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом.