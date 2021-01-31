Погода в Украине 31 января не даст украинцам расслабиться

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, большинство регионов затянет облаками, однако на западе прогнозируют солнечную погоду.

Осадки в виде снега или снега с дождем пройдут только на севере и востоке: в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Так, в западных областях ожидается температура воздуха днем от минус 1 до минус 3, ночью понизится до минус 3 - минус 5 градусов. При этом преимущественно будет солнечно.

В центральных регионах ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, облачно.

На юге и востоке днем прогреется до 3-5 (в Крыму до 8) градусов, а ночью - до 2-4 (в Крыму 3-5 градусов), облачно.

На севере подморозит от минус 1 до минус 3, облачно.

Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре в Украине. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Дороги покроет гололед, поэтому пешеходам и водителям следует быть осторожными.

В столице столбики термометров будут держаться на уровне 0 ... + 2 градуса. Правда, из-за сильного ветра жителям Киева стоит одеваться теплее.

По информации народного синоптика Натальи Диденко снегопады пройдут не только на севере и востоке, но еще и в Киеве.

"Кто еще хочет снега и настоящей зимней погоды - пожалуйста! В Киеве уже скоро начнет сыпать и летать, можете готовить санки, детей и себя в шапках, удобно-тепло одеваться и наслаждаться более чистым снегом, воздухом", - говорится в ее посте на Фейсбук.

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