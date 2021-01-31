Зима покажет, на что способна

Февраль принесет в Украину новые снегопады, мокрый снег, гололед, гололедицу, штормовой ветер и даже дожди

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине 1 февраля будет обусловлена активным циклоном.

Поэтому в понедельник в центральных областях, на Севере, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях пройдут осадки.

Ожидаются снегопады, снег будет смешиваться с мокрым снегом, на Харьковщине, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей даже будет преобладать дождь.

Синоптик предупредила, что на дорогах в связи такими погодными условиями, ситуация будет непростой.

Без существенных осадков будут северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская область, большая часть Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донеччина, Луганщина, Крым и большая часть Херсонщины.

Штормовой юго-восточный ветер ожидается на Востоке Украины.

Температура воздуха самой низкой будет на Западе и севере: ночью-6-12 градусов, днем-2-5 градусов, на Закарпатье +1+3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, прогнозируется +1+4 градуса, на Востоке, Юге и на Днепропетровщине +4+9 градусов, в Крыму до +10+14 градусов.

В Киеве в понедельник, 1 февраля, ожидаются снегопады и гололедица. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть очень осторожными.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -6-9 градусов, завтра днем -2-4 градуса.

Напомним, Одесщина оказалась в лапах стихии, люди не смогли добраться до места назначения: детали ситуации.

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