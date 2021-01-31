Погода в Україні 31 січня не дасть українцям розслабитися

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, більшість регіонів затягне хмарами, проте на заході прогнозують сонячну погоду.

Опади у вигляді снігу або снігу з дощем пройдуть тільки на півночі та сході: у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях.

Так, у західних областях очікується температура повітря вдень від мінус 1 до мінус 3, вночі знизиться до мінус 3 - мінус 5 градусів. При цьому переважно буде сонячно.

У центральних регіонах очікується від мінус 1 до плюс 1 градуса, хмарно.

На півдні та сході вдень прогріється до 3-5 (у Криму до 8) градусів, а вночі - до 2-4 (у Криму 3-5 градусів), хмарно.

На півночі підморозить від мінус 1 до мінус 3, хмарно.

Крім того, синоптики попереджають про поривчастий вітер в Україні. Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду. Дороги покриє ожеледь, тому пішоходам і водіям слід бути обережними.

У столиці стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0 ... + 2 градуси. Правда, через сильний вітер жителям Києва варто одягатися тепліше.

За інформацією народного синоптика Наталії Діденко снігопади пройдуть не тільки на півночі і сході, але ще й в Києві.

"Хто ще хоче снігу і справжньої зимової погоди - будь ласка! У Києві вже скоро почне сипати і літати, можете готувати санки, дітей і себе в шапках, зручно-тепло одягатися і насолоджуватися більш чистим снігом, повітрям", - йдеться в її пості на Фейсбук.

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