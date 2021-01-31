Немецкая модель Хайди Клум впечатлила поклонников пикантными кадрами, сделанными в постели с мужем
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала утреннее видео, которое наделало шуму в сети. Модель сняла себя крупным планом, а также своего 31-летнего мужа Тома Каулица, который в этот момент еще спал. Судя по видео, Хайди спала обнаженной.
Чтобы разбудить мужчину, она начла его активно целовать и снимать этот процесс на камеру. Стоит отметить, что Хайди очень часто публикует подобные кадры с мужем, заставляя подписчиков краснеть.
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Несмотря на большую разницу в возрасте, парочка уже довольно долго вместе. По их совместному досугу видно, что вместе они невероятно счастливы. Их пара – доказательство того, что возраст любви не помеха.
Стоит отметить, что после прекрасного утреннего пробуждения парочка отправилась на прогулку со своими огромными псами. Они остановились на мосту и продолжили целоваться, невзирая на погоду. Клум была одета в леопардовые штанишки и теплую шубку. Том же надел черное пальто и шапку.
Ранее мы писали, что бесстыжая Хайди Клум улеглась на пол рядом с собакой, забыв надеть одежду. Модель показала свое стройное тело, удивив многих.
Напомним, что Хайди Клум в леопардовом белье и ремешках свела с ума своей раскованностью: после такого не уснуть.
Как сообщала Politeka, Хайди Клум в одних стрингах довела до приятной дрожи своими формами: "Оставайся в постели".
Также Politeka писала, что 16-летняя дочка Хайди Клум распахнула кофточку, заткнув за пояс звездную мать: «После стольких лет…».