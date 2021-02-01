Читайте о главных приметах и традициях этого дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 февраля в истории

2 февраля - 33-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 332 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 января Юлианского календаря.

Politeka.net расскажет подробнее о традициях и приметах, а также что нужно и что нельзя делать 2 февраля.

Какой праздник отмечают 2 февраля

2 февраля 2020 года украинцы празднуют Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.

Кроме того, 2 февраля 2020 года отмечают День сурка (Groundhog Day) и Всемирный день водно-болотных угодий. Именины в этот день отмечают Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий и Петр.

Главные приметы

По приметам, в этот день, если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток и счастье. Еще в этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду, что к счастью. Сны в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе три года жить в нищете. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца. Не перебирайте крупу - поссоритесь с членами семьи.

Напомним, Крещение Господне: когда купаться, набирать воду и чего нельзя делать.

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