Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 февраля в истории
2 февраля - 33-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 332 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 января Юлианского календаря.
Politeka.net расскажет подробнее о традициях и приметах, а также что нужно и что нельзя делать 2 февраля.
Какой праздник отмечают 2 февраля
2 февраля 2020 года украинцы празднуют Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.
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Кроме того, 2 февраля 2020 года отмечают День сурка (Groundhog Day) и Всемирный день водно-болотных угодий. Именины в этот день отмечают Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий и Петр.
Главные приметы
По приметам, в этот день, если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток и счастье. Еще в этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду, что к счастью. Сны в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе три года жить в нищете. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца. Не перебирайте крупу - поссоритесь с членами семьи.
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