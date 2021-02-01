29-летняя жена музыканта и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала достоинства фигуры
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка порадовала поклонников редким, но метким фото. Эрвин опубликовала снимок, сделанный в зеркале. Красотка позировала в озорном халатике с растительным принтом. Свой пышный бюст Дарина сжала тесным черным топом. Аппетитные «близняшки» выглядывали в декольте, радуя фанатов.
На фото Дарина Эрвин широко улыбалась, демонстрируя идеальную улыбку. Образ дополнили ровные шелковистые волосы красотки.
«Красота - это осознать, насколько вы полны любви. Женственность заключается в том, чтобы часть этой любви сияла через ваше тело», - подписала фото девушка.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Сладкая конфетка», «Красивая Дарина», «Красотка, Мэй!», «Улыбка прекрасна», «Красотка», «Милота то какая», «Невероятно красиво», - пишут пользователи сети.
Как известно, Дарина Эрвин – четвертая жена Цекало. Они поженились в США, где временно проживают вместе. Девушка является актрисой и художницей в стиле ню. Красотка редко публикует фото и рассказывает о своей жизни с известным продюсером.
Напомним, что Цекало размечтался о воссоединение Украины и России: "Отвратительно, когда люди разъединены".
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