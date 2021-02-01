Шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria’s Secret, показала свой большой живот

Звезда сейчас находится на последних месяцах беременности, пишет Politeka.net. Сказочная блондинка решила показать себя во всей красе.

Модель позировала возле камеры, демонстрируя большой живот. Для этого Хоск расстегнула длинную рубашку.

Блондинка была в кружевном белье, в котором грудь смотрелась очень эффектно. Лифчик сжал пышные прелести и приподнял.

Формы впечатляли красотой, а фото в целом получилось очень интимным.

В таком виде звезда сидела возле зеркала.

На другом снимке Хоск встала, демонстрируя стройные ножки. Крохотные трусики едва ли не потерялись под животиком, а резиночка впивалась в тело.

"Маленький ангел не могу дождаться встречи с тобой 🦋", - написала звезда.

Модель была с волнистыми волосами, отчего образ получился еще нежнее и женственнее.

За 40 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Хоск, что она невероятно привлекательна.

Отметим, Эльза Хоск родилась в Стокгольме 7 ноября 1988 года. С раннего детства девочку привлекал спорт, а подростком она увлеклась баскетболом.

Девочка мечтала стать баскетболисткой, но родители советовали попробовать свои силы в модельном бизнесе, ведь внешность была просто сказочной.

В результате представители индустрии моды оценили красоту девочки, которой только исполнилось 14 лет, после чего карьера Хоск стала расти.

Напомним, что Эльза Хоск без белья игриво расстегнула джинсы: "Непревзойденная".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск не смогла удержать всю красоту в блузке: "Всегда великолепно".

Также Politeka писала, что Эльза Хоск без трусиков показала вершину нежности: "Богиня".