1 февраля не стало украинского театрального режиссера, продюсера и лауреата национальных премий Сергея Проскурни
Ему было всего 63 года. О внезапной смерти гения сообщили у себя на страничках в соцсети Фейсбук директор PR-агентства "Дель Арте" Ольга Стельмашевская и бывший министр культуры Евгений Нищук. Что стало причиной смерти Сергея Владиславовича, не отмечается.
"Я не знаю как об этом сказать, написать, произнести, подумать, осознать. Сергея больше нет с нами", - поделилась Ольга, опубликовав фото режиссера.
"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ... Я его называл наш Драматург..., - сообщил Нищук. - Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... для всех нас... Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю. Разрывается сердце от боли 💔 Царство Небесное, Сергей 😢".
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Украинцы выражают свои соболезнования в комментариях:
"Жахлива звістка..."
"Сергей, зачем? Может передумаешь и останешься?? Так, без предупреждения, нельзя!"
"Нету слов. Он был действительно уникальным человеком"
"Один из немногих, кто учил мыслить честно и откровенно. Большая потеря для страны. Светлая память"
"Как же, недавно виделись... уже нет эмоций! Зачем так рано, неожиданно?!"
"Как обухом по голове. Сочувствую..."
Отметим, начиная с 2015 года Сергей Проскурня режиссировал праздничные концерты ко Дню независимости Украины. Его новаторским решением было включение в их программы симфонической музыки.
Кроме того, Проскурня является режиссером оратории «С нами Бог». Это произведение, посвященное Героям Небесной Сотни, было поставлено на Софиевской площади к 23-й годовщине Независимости Украины.
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