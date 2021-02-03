4 февраля православные почитают память святого апостола Тимофея

Святой Тимофей был родом из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Когда апостолы Павел и Варнава посетили Ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого человека. С тех пор большинство жителей города стали христианами. Среди них были юноша Тимофей.

Люди верили, что в этот день можно предсказать погоду.

Приметы в этот день:

Тимофеевский мороз пол зимы с собой унес.

Не диво, что Афанасий Ломонос (31 января) морозит нос, подожди тимофеевских морозов.

Если на улице мороз, а стекло запотевает, то скоро начнется потепление.

Вертикальные морозные узоры на окнах – к морозам, а горизонтальные или под углом – к капели.

Если в этот день много снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим.

Считалось, что люди с грыжей могут преуспеть в лечении болезни в этот день. Кроме того, 4 февраля было принято проводить в кругу семьи. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

В этот день категорически запрещаюсь выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно лишиться счастья.

Напомним, Крещение Господне: когда купаться, набирать воду и чего нельзя делать.

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