Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила формами в прозрачном боди

Модель обожает фотографироваться, о чем неоднократно признавалась, передает Politeka.net. С ранних лет Кассандра рекламирует на себе белье и бикини.

Фигура красотки достойна всех похвал, а в откровенных нарядах она смотрится просто восхитительно.

Так, в одном из последних постов звезда похвасталась фигурой в соблазнительных нарядах.

Сьенега надела черное полупрозрачное боди с блестящим узором, который прикрыл самое интимное.

Красотка приспустила с плеча наряд и смотрела из-под пышных ресниц в камеру. Примечательно, что модель в таком виде позировала на заснеженной улице.

На другом фото брюнетка была в черном бархатном комбинезоне, она расстегнула молнию, сверкнув пышным бюстом без белья. Также Сьенега расставила ножки, что придавало кадру еще больше соблазнительности.

"Все еще не уверена в этой снежной жизни. Должна ли я переехать в Вайоминг и попробовать? ❄️", - написала модель.

За семь часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Ты моя сила притяжения", - написал один из поклонников.

Пользователи сети не только написали ответы на вопрос звезды, но также засыпали ее комплиментами.

Напомним, Кассандра Сьенега надела обтягивающий топик с длинным декольте, из которого едва ли не вываливался бюст. К тому же пикантности образу добавило то, что знаменитость не надела лифчик.

Самые интимные детали проглядывались сквозь тонкую талию.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy намочила свои "булочки" и выставила их во всей красе: "Ты все божественнее"

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из Playboy раскинулась на солнышке, едва не выронив бюст: "Танцовщица из..."