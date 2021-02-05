Известная модель Кассандра Сьенега из Playboy показала себя в максимально горячем образе

На фото Кассандра показывает себя в розовом наряде и без белья. Модель совсем не смущало то, что бюст и зона бикини остались открытыми, красотка только немного скрестила ножки, чтобы снимок получился не слишком откровенным. Волосы у звезды остались распущенными, а руками красотка взялась за лицо. Кадр получился очень соблазнительным и вызывающим, ведь Сьенега выглядит исключительно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слишком жарко для Инстаграма", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Прекрасная", "Черт, ты выглядишь удивительно детка, так соблазнительно", "Королева соблазна", "Гламурная", "Детка ты такая красивая", "Черт. Там моя любимая леди", "Чертовски жарко, как всегда. Твои действия захватывают мое дыхание".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила формами в прозрачном боди.

Фигура красотки достойна всех похвал, а в откровенных нарядах она смотрится просто восхитительно. Так, в одном из последних постов звезда похвасталась фигурой в соблазнительных нарядах.

Напомним, Кассандра Сьенега из Playboy покорила раскованностью, забыв надеть белье

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