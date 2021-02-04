Британец нашел старое письмо с точными предсказаниями будущего

Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо полувековой давности с удивительными предсказаниями будущего.

Об этом сообщает The Mirror.

В письме, написанном в качестве домашнего задания, 11-летняя школьница фантазировала в 1969 году, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем. Юная англичанка писала про 1980 год, но ее предсказания частично стали актуальны к началу XXI века.

Девочка написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. «Это немного похоже на телевизор», — отметила автор письма.

Телевизоры, согласно ее предсказаниям, тоже изменятся: они превратятся из небольших коробок в большие экраны, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла. Девочка также написала, что двери в домах станут электрическими и будут открываться при нажатии кнопки.

Однако были в письме и несбывшиеся пророчества. Девочка предполагала, что вместо привычной еды насытиться можно будет с помощью своеобразной жвачки.

Жена Питера, Роза Бекертон, решила опубликовать письмо в сети в надежде найти автора послания.

Напомним, предсказание Ванги сбылось, Киркоров поразил заявлением на похоронах.

Как сообщала Politeka, родственник Ванги рассекретил ее печальное предсказание на 2021-й, когда закончится пандемия.

Также Politeka писала, что пророчества Ванги сбываются одно за другим.