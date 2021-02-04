В Днепре водитель развернулся посреди проспекта и попал в масштабное ДТП

В результате автомобиль столкнулся с внедорожником Nissan и влетел в металлическое ограждение. Авария произошла в районе улицы Бердянской, возле Mcdonald’s. Водитель двигался в крайнем ряду в сторону Подгородного.

Об этом пишут "Информатор" и "Днепр оперативный".

Водителя Renault госпитализировали в областную больницу имени Мечникова с тяжелой черепно-мозговой травмой. В ДТП сильно пострадали оба автомобиля - их сильно помяло.

На участке проспекта до торгового центра "Наша правда" образовалась огромная пробка. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые разберутся в деталях ДТП.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП

Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.

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