Известная украинская теннисистка Марта Костюк, которая победила на открытом чемпионате США 2017, показала прогулку по Аввстралии

На фото Марта абыла в белых штанах и топе. Костюк дополнила образ кроссовками и темным пиджаком, который оставила расстегнутым. Девушка, как можно понять, гуляла по городу Мельбурн, столице Австрали. Девушка улыбалась и радовала безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знамениттости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Повелительница моего сердца", "Пожалуйста, не улыбайтесь, камера включена. Марта", "Хорошее настроение", "вау, такая милая картинка, принцесса", "Продолжай улыбаться, Марта. Твоя улыбка сильная и успокаивающая", "Твоя улыбка может растопить рок", "С нетерпением жду вашей игры, когда вы приедете на US Open!", "Прическа выглядит великолепно. Очень шикарно", "У тебя есть все, чтобы в топ 10 выходить".

Мы писали, что восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк в первом поединке на US Open не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной в 2 сетах.

Матч закончился победой украинки со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что российские эксперты считали, что россиянка легко победит представителя Украины, поскольку Костюк "не хватает опыта".

Написала, что Костюк рассказала, как ночевала с людьми на Майдане

А еще Politeka писала, что украинка выиграла престижный турнир по теннису

Также Politeka сообщала, что украинские теннисистки уничтожили соперниц в решающем поединке



