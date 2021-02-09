Школьник 45 минут простоял на холоде на автобусной остановке

В частности, в Тернополе 8 февраля водитель маршрутки не пустил ребенка в салон, несмотря на лютый мороз. Об этом рассказала мать мальчика. Женщина на странице "Тернопольские сплетни" в Facebook написала, что ее негодованию и обиде просто нет границ.

"Мой ребенок простоял 45 минут на остановке, замерзая на морозе. По словам сына, таких детей на остановке было несколько. Водители закрывают дверь перед носом, не берут детей. Те идут пешком. На улице - холодный ветер, снег сейчас это -5 ° С, а скоро будет -18 ° С. Что будем делать? Не все имеют собственные автомобили, не все могут утром и вечером позволить себе такси", - пожаловалась жительница Тернополя.

Женщина отметила, что знает постановление Кабмина о запрете стоячих мест во время карантина, но его водители часто нарушают. Она также отмечает, что можно же несколько стоячих взять на расстоянии 1,5 м. это же большое транспортное средство.

Также ранее сообщалось, что в Херсоне разгорелся скандал в одной из городских маршруток. Восьмиклассник Ваня зашел в маршрутку, чтобы добраться со школы домой, и протянул водителю горсть мелочи, без сдачи.

Но водитель отказался принимать оплату, пришел в ярость и выгнал ребенка на улицу.

Напомним, украинскому маршрутчику не угодил 12-летний ребенок в салоне.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, маршрутчик набросился на ребенка и выбросил его на улицу.