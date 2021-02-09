Известная американская фитнес-модель Ана Чери пококетничала перед камерой в полупрозрачном топике

Популярная красотка, которая прославилась в сети благодаря любви к здоровому образу жизни и откровенным образам, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке модель порадовала поклонников новым нежным образом. Так, Чери позировала в романтичном топике из белой полупрозрачной ткани в горошек. Благодаря рюшам и тонким бретелькам наряд выглядит очень нежно и воздушно. В то же время, он не может не привлекать внимание зрителей к пышной груди красотки.

Дополнил образ Чери легкий макияж. Пышные накладные ресницы и сочный блеск на губах придали ее лицу свежести и лоска.

На снимке модель кокетливо приподняла волосы вверх, демонстрируя свою красоту.

«Счастливого вторника, дорогие», - подписала фото Ана.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Ангел», «Такая красивая», «Ты настоящая?», «Этот блеск…», «Боже, ты восхитительная», «Самая красивая и чувственная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Чери показала фото, на котором показалась в топе и лосинах. Звезда сидела на ступеньках у панорамного окна.

Девушка улыбалась и хвасталась плоским животиком, а волосы оставила распущенными. Образ красотка дополнила стильными кроссовками, а одну ножку загнула.

Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины.

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув то.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери покрутила "кокосами" в пикантных лосинах со стяжками.