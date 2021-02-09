Известная американская фитнес-модель Ана Чери пококетничала перед камерой в полупрозрачном топике
Популярная красотка, которая прославилась в сети благодаря любви к здоровому образу жизни и откровенным образам, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке модель порадовала поклонников новым нежным образом. Так, Чери позировала в романтичном топике из белой полупрозрачной ткани в горошек. Благодаря рюшам и тонким бретелькам наряд выглядит очень нежно и воздушно. В то же время, он не может не привлекать внимание зрителей к пышной груди красотки.
Дополнил образ Чери легкий макияж. Пышные накладные ресницы и сочный блеск на губах придали ее лицу свежести и лоска.
На снимке модель кокетливо приподняла волосы вверх, демонстрируя свою красоту.
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«Счастливого вторника, дорогие», - подписала фото Ана.
Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.
«Ангел», «Такая красивая», «Ты настоящая?», «Этот блеск…», «Боже, ты восхитительная», «Самая красивая и чувственная», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Чери показала фото, на котором показалась в топе и лосинах. Звезда сидела на ступеньках у панорамного окна.
Девушка улыбалась и хвасталась плоским животиком, а волосы оставила распущенными. Образ красотка дополнила стильными кроссовками, а одну ножку загнула.
Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины.
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув то.
Также Politeka сообщала, что Ана Чери покрутила "кокосами" в пикантных лосинах со стяжками.