В Винницкой области на автодороге государственного значения М12 10 февраля произошло массовое ДТП

Так, фуру, которая везла лимоны, на скользкой дороге занесло на встречную полосу. Она влетела в грузовик. Фура ехала в Германию. За рулем был граждане Туреччинны. Дорога была настолько скользкой, что удержать многотонную машину даже на малой скорости он не смог.

Об этом говорится в ТСН.

Неподалеку, увидев аварию, остановились другие грузовики. Пока водители ждали, когда освободится проезд, в одну из фур врезался автобус. Он был полон работников, которые ехали из Польши в Херсон.

"Из-за скользкого покрытия не успел затормозить водитель автобуса. Он не придерживался дистанции и потянул за собой столкновения с припаркованными автомобилями", — пояснил полицейский Максим Шевчук.

На месте аварии работала патрульная полиция. Ее сотрудники обеспечивали порядок во время дорожного движения и составляли административные материалы по факту ДТП. В результате аварии никто не пострадал.

Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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