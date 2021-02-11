12 февраля православные отмечают праздник Трех Святых, которое также называют Собор Трех Святителей

В этот день чтут память о вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице, – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В народе Собор Трех Святителей называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере.

Народные приметы на 12 февраля

Деревья покрылись инеем – к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Что можно делать 12 февраля

Издавна верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Существует поверье, что в дом можно приманить финансы, поставив деньги на кухонный стол.

12 февраля нужно надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников.

Что нельзя делать 12 февраля

На Трех Святых категорически нельзя шить и вязать.

Мужчинам лучше избегать тяжелого труда.

Под запретом в этот день и длительные поездки, но если у вас нет выбора, то прислушайтесь к внутреннему голосу: если на душе легко, то и путь будет приятным.

Напомним, Крещение Господне: когда купаться, набирать воду и чего нельзя делать.

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