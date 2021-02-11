12 февраля православные отмечают праздник Трех Святых, которое также называют Собор Трех Святителей
В этот день чтут память о вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице, – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
В народе Собор Трех Святителей называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере.
Народные приметы на 12 февраля
- Деревья покрылись инеем – к теплу.
- Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.
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Что можно делать 12 февраля
Издавна верили, что если в этот день начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.
Существует поверье, что в дом можно приманить финансы, поставив деньги на кухонный стол.
12 февраля нужно надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников.
Что нельзя делать 12 февраля
На Трех Святых категорически нельзя шить и вязать.
Мужчинам лучше избегать тяжелого труда.
Под запретом в этот день и длительные поездки, но если у вас нет выбора, то прислушайтесь к внутреннему голосу: если на душе легко, то и путь будет приятным.
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