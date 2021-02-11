Алена Омович, модель, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась фигурой на отдыхе

На фото Алена показалась в черном бикини, которое практически ничего не прикрыло. Модель на голову намотала белое полотенце, скорее всего, Омович только приняла душ. Звезда позировала у кровати, хвастаясь роскошной фигурой, которой можно позавидовать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сломала систему и сделала фото не стоя на носочках", - написала звезда под кадром.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивая фигура", "Вы чудесно выглядите", "Вкусная и супер соблазительная красотка", "Покажи свое тело", "Похоже на апельсиновое дерево. сексуальное", "Алёна очень красиво в такой естественной позе ! Фигура шикарная", "Помни, я дитя Бога", "А я то думаю, что не так", "Блин, вот это фото огонь", "Вот это фото самое нормальное".

Мы писали, что Скандальная модель из Киева Алена Омович вышла на улицу в чем мать родила.

Омович решила эпатировать публику тем, что вышла на балкон среди января, сбросив всю одежду. С собой она захватила простыню, которой слегка прикрыла выдающийся бюст и переднюю часть тела. А вот ягодицы она решила не прикрывать.

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А еше Politeka писала, что украинская Кардашьян в бикини из полосочек показала себя настоящую без фильтров

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