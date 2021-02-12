В Пенсионном фонде Украины озвучили свежие данные

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт ПФУ, выплата пенсий в феврале идет полным ходом, согласно утвержденному графику.

"На пенсионные выплаты 12 февраля было направлено 3,2 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 21,6 млрд грн. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января ПФУ завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за январь на пенсии было направлено 40,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в декабре 2020 года (39,8 млрд гривен). По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Добавим, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали о запуске накопительной пенсии. По словам топ-чиновника, украинцы увидят новшество уже в этом году.

Новая система предусматривает, что каждый человек сам себе откладывает на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного. Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам.

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