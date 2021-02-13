Государственный ПриватБанк не смог оперативно решить проблему с терминалами
Как передает Politeka.net, деньги украинцев, которые воспользовались терминалом, просто зависают в воздухе. Об этом стало известно из жалобы клиента банка, которая была опубликована на сайте Минфина в соответствующем разделе.
Житель Днепра столкнулся с неприятной ситуацией, когда терминал принял деньги, но не зачислил их на карту. Сбой терминала произошел 11 февраля.
«Воспользовался терминалом, внес деньги, терминал «моргнул мне глазом» — выключился, немного помигал, после этого включился. Деньги на карточку не зачислены. Закидывал 4.5 к, сумма для меня была решающей», - рассказал мужчина.
По его словам, он позвонил в поддержку и оформил заявление на возврат. Правда, возвращать деньги сразу ему отказались.
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«Сказали можно не ждать, должны приехать инкассаторы, что-то там проверить, и только после этого в течении 14 дней должен быть результат», - добавил мужчина.
Он подчеркнул, что банк не дал ему никаких гарантий того, что деньги будут возвращены. Никакого подтверждающего это документа он не получил. В поддержке ему заявили, что в отделение банка ехать не надо, и машину инкассаторов ждать тоже не следует.
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