Клієнти ПриватБанку поскаржилися на труднощі у здійсненні платежів
Як передає Politeka.net, про це повідомив незадоволений українець на порталі "Мінфін".
За його словами, негаразди виникли через СМС-інформування.
"Неможливо провести платіж - потрібно смс підтвердження, але ніякі смс не надходять. Звернення до оператора ніякого результату не дало (читайте онлайн листування). Ніякої допомоги так і не надано, замість того мені радять звертатися до оператора мобільного зв'язку", - розповів чоловік.
Він зазначив, що звертався до служби підтримки, але відповіді так і не дочекався.
"Справа в тому, що з іншими банками все нормально, в цьому випадку якась стіна нерозуміння-пишу, що не отримую смс від банку і не можу провести платіж, отримую відповідь - звертайтеся до свого оператора... і далі що? Надіслав скан копію на help@pb.ua. другу добу чекаю вирішення цього питання", - зазначив клієнт Приватбанку.
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Чоловік зазначив, що це не перший раз, коли він стикається з такою проблемою.
"Якщо не можете забезпечити своє підтвердження по смс, то вирішить проблему - зателефонуйте мені і отримаєте своє підтвердження! Або змініть спосіб цього підтвердження на інший-онлайн приват24, вайбер, відео, стерео, ще якийсь, кур'єрська доставка", - запропонував чоловік.
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