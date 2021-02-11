В ПриватБанку клієнту підклали свиню при видачі валюти

Як передає Politeka.net, про це йдеться в черговій скарзі на роботу банку на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами обуреного клієнта, зняття депозиту в ПриватБанку закінчилося скандалом. Справа в тому, що чоловікові "підсунули" непридатні купюри, які інший банк відмовився приймати.

"При знятті депозиту в доларах США мені в касі видали в числі інших 4 купюри по 100 доларів з ознаками зносу. Але це з'ясувалося через 10 хвилин в іншому банку, де купюри приймати на депозит відмовилися. Так, я ретельно не перевірив, т. к. черга за мною і т. д. Але навіщо видавати клієнту такі купюри і поміняти їх на нормальні не можна!!! Як вони опинилися в касі, якщо долари були замовлені заздалегідь?", - йдеться в скарзі.

Співробітники ПриватБанку поспішили виправдатися в офіційному коментарі, правда, нічим допомогти не можуть:

"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з такою ситуацією. Всі банкноти, що надаються у відділенні банку і в банкоматах проходять додаткову перевірку в касі перерахунку на спеціалізованих пристроях, дає можливість уникнути ймовірність потрапляння старих або непридатних до обігу банкнот. На жаль, ми не можемо перевірити інформацію і дати консультацію щодо того, чим керувався співробітник іншого банку в ситуації, яка сталася".

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