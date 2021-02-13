Под Ровно пьяный водитель сел за руль школьного автобуса и устроил ДТП

Водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб. Позже выяснилось, что он был в стельку пьяный.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области на Facebook-странице.

В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей, которые возвращались из школы после уроков домой. Через некоторое время на подмогу прибыли "копы" и спасатели. Правоохранители заметили, что мужчина отнюдь не трезвый.

От освидетельствования на состояние опьянения на месте 62-летний водитель микроавтобуса отказался, поэтому ему предложили поехать в медучреждение. Там прибор "Драгер" подтвердил подозрения и зафиксировал 1,9 промилле алкоголя.

В итоге на пьяного водителя школьного автобуса правоохранители составили административный протокол по статье 130 КУоАП. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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