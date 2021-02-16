Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять спортивной фигурой в новых фотосессиях

Глядя на 51-летнюю Лопес, сложно поверить, что артистке не 30 лет. Ради подтянутого тела и идеальной ухоженной кожи Дженнифер тратит много денег, консультируется с личным диетологом и ходит на тренировки под руководством сразу двух разных тренеров. При этом звезда уверяет: секрет ее фигуры и упругой кожи не в уколах красоты или хирургии.

На снимке видно, что певица и правда выглядит очень привлекательно. А благодаря выдающимся формам, ей не надо прятаться под слоями одежды. Как и на концертах, в фотосессиях Лопес не скромничает, выбирая неизменные акценты на фигуре. Гордясь своими ногами, певица всячески подчеркивает достоинства.

Даже в простом образе с майкой и бельем ей удалось удивить фанатов:

«Такой незабываемый вид! 💜; эта маечка обрадовала всех!!!; Это безумие, я так невероятно горжусь тобой; так ты скрываешь под одеждой это?; Еще меня поразило то, насколько она красива, уверена в себе и командует; Вы буквально остановили мир после этого😍;Подходит королева 🔥😍Лучшие воспоминания ❤️ Не могу поверить, что вам 51 🤯; благослови меня своей новой косметической линией?».

Как видно, на фан-аккаунтах публикуют не менее интригующие кадры, чем в профиле Лопес, следя за ее жизнью. Так как в 51 Лопес выглядит на тридцать, всем интересно узнать ее секреты красоты и правила ухода за собой в целом.

Как видно на фото, Лопес в синем, полупрозрачном корсете и правда выглядит роскошно, а ее подтянутая фигура очень ухожена. Голубая россыпь из блесток, имитирующая набедренную повязку, удачно подчеркнула формы знаменитости. Примечательно, что позирует Лопес без штанов – в одном корсете и боди.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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