В Украине собираются вернуть зональный адаптивный карантин, а также продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 еще на два месяца – до мая

Этот вопрос Кабинет министров может рассмотреть уже на заседании в среду, 17 февраля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан в эфире одного из телеканалов.

Нардеп уточнил, что по умолчанию будет действовать "желтая" зона, а если заболеваемость будет расти, то область перейдет в "оранжевую" с соответствующими решениями региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Красная" зона, как и раньше, будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения. Тогда запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

При этом нардеп подчеркнул, что карантин выходного дня вводить не будут.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что постановление о возвращении к адаптивному карантину должны утвердить до 18 февраля. Оно сможет вступить в силу не менее чем за 10 дней после публикации.

Он отметил, что Минздрав уже представил правительству новое постановление, которое предусматривает, что будут действовать четыре зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.

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