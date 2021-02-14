Для украинцев Минздрав готовит новые карантинные ограничения

Новые карантинные ограничения предусматривают введение четырех зон эпидемических ограничений – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

По его словам, планируется вскоре вынести постановление на рассмотрение правительства. Ляшко отметил, что деление на зоны будет распространяться на территории области.

"Зеленая" зона предусматривает практическое отсутствие карантинных ограничений. "Оранжевый" задействуют при условии превышения одного из пяти критериев. Ляшко отметил, что оранжевый уровень – это сигнал бизнесу, местной власти, органам контроля, что может быть введен "красный" уровень.

При "красном" введут жесткие карантинные ограничения, подобные тем, которые действовали во время новогоднего локдауна (будут закрываться школы, рестораны, торговые центры).

В Минздраве также определили пять основных критериев для введения красной зоны:

загруженность коек с кислородом в области превышает 65%; количество госпитализированных в области составляет 60 человек на 100 тысяч населения за последние 7 дней; рост количества госпитализации, по меньшей мере, в два раза за последние 7 дней; количество тестированию в области (экспресс и ПЦР- тестирования) за последние 7 составляет не менее трехсот на 100 тысяч населения; количество положительных результатов в области составляет более 20% за последние 7 дней.

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