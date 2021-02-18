Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на улице в черных лосинах

Артистка старается как можно чаще показывать в Инстаграм разные стороны своей жизни. Однако, после того, как Лопес презентовала свой собственный бренд косметики, многие поклонники начали делиться личными кадрами знаменитости, демонстрируя ее фигуру на разных фото.

Пока одни пользователи Инстаграм сомневаются в реальном действии косметической продукции от 51-летней Лопес, сама на продолжает заниматься спортом, ходить на прогулки с детьми и своим возлюбленным, а также часто мелькает перед камерами во время подготовки к будущим проектам. Лопес намерена сняться в сериале от Нетфликс, поэтому усердно работает над собой.

На снимке можно заметить, что Дженнифер в реальной жизни предпочитает простую и удобную одежду, а также не скрывает фигуру, ведь ради нее отказалась от множества вредных продуктов:

«У тебя все еще есть мой прекрасный ангел 😇; Красивый вид; Вау, детка, люблю тебя, Дженнифер Лопес; Alowes очень сочная; Как богато, богато те прекрасные формы сведут с ума; Красивая; Великолепно🔥; Ты выглядишь лучше, чем много лет назад ; очень безмерно драгоценные и красивые ваши формы».

Как видно на еще одном фото, Лопес в синем, полупрозрачном корсете и правда выглядит роскошно, а ее подтянутая фигура очень ухожена. Голубая россыпь из блесток, имитирующая набедренную повязку, удачно подчеркнула формы знаменитости. Примечательно, что позирует Лопес без штанов – в одном корсете и боди.

Поскольку звезда также гордится своими ногами, она никогда их не прячет, особенно на сцене. Ради таких результатов Дженнифер часами потеет в зале и полностью отказалась от вредной еды.

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