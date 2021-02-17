Сотрудники "Укрзалізниці" показали жуткие условия работы

Лобовое стекло в поезде было полностью покрыто льдом, управлять им приходится "вслепую".

Мужчина поджег бумагу, и руками держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы растопить лед.

"Обогрев времен средневековья", – говорят в издании PavlovskyNews.

Видео "самодельного стеклообогревателя" можно увидеть здесь.

Также ранее сообщалось, что на "Укрзализныцю" пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области. Во время поездки из окон текла вода.

При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.

Напомним, ЧП с поездом "Укрзализныци": знаменитый "Бориспольский экспресс" сошел с рельсов, кадры.

Как сообщала Politeka, пьяный мужчина заблокировал все поезда в Одесской области: кадры происходящего.

Также Politeka писала, что трагедия случилась в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП.