Сотрудники "Укрзалізниці" показали жуткие условия работы
Лобовое стекло в поезде было полностью покрыто льдом, управлять им приходится "вслепую".
Мужчина поджег бумагу, и руками держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы растопить лед.
"Обогрев времен средневековья", – говорят в издании PavlovskyNews.
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Видео "самодельного стеклообогревателя" можно увидеть здесь.
Также ранее сообщалось, что на "Укрзализныцю" пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области. Во время поездки из окон текла вода.
При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.
Напомним, ЧП с поездом "Укрзализныци": знаменитый "Бориспольский экспресс" сошел с рельсов, кадры.
Как сообщала Politeka, пьяный мужчина заблокировал все поезда в Одесской области: кадры происходящего.
Также Politeka писала, что трагедия случилась в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП.