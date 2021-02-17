Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в домашнем виде показала настоящую себя

После того, как артистка презентовала собственный бренд косметики, она решила постоянно подогревать интригу к собственной персоне и показывать, как работают ее средства по уходу за собой.

В этот раз Лопес, позируя в шелковом халате в комнате, не только переоделась в розовый бикини с вырезами, но еще и показала, как ухаживает за собой, очищает кожу и выглядит в естественном виде без макияжа.

Фигура звезды, а также ее сияющая кожа лица привлекли внимание к себе, ведь в 51 год Лопес демонстрирует одно: на свой возраст она не выглядит.

«Так рада начать конкурс! Покажи мне, как ты сияешь, и я еще раз поделюсь своими любимыми. ✨ #jlobeauty!» - написала Лопес.

«Люблю тебя см !! ♥ ️; уууууу ты светишься !! ✨; Какая безупречная королева! ❤️😍; Ах, я люблю это !!! Ты заставила меня сиять этим гламуром! 😍; Да королева; опасная латинская смесь; гремучая дамочка; острая смесь, страсть зашкаливает; Красотка🔥», - написали фанаты.

На снимке видно, что певица и правда выглядит очень привлекательно. А благодаря выдающимся формам, ей не надо прятаться под слоями одежды. Как и на концертах, в фотосессиях Лопес не скромничает, выбирая неизменные акценты на фигуре. Гордясь своими ногами, певица всячески подчеркивает достоинства.

Даже в простом образе с майкой и бельем ей удалось удивить фанатов.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно