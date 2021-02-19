Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поразила цветущим видом в роскошном платье
Витвицкая, которая недавно развелась с мужем, впечатлила роскошным внешним видом.
Ведущая опубликовала в своем Инстаграм новое фото, которое восхитило ее поклонников.
Телеведущая позировала в роскошном, пышном красном платье с открытым декольте. Свой образ знаменитость дополнила подвеской на шее, красивой укладкой и нежным макияжем.
“Соскучились по красивым мероприятиям и теплым встречам?”, – написала Соломия.
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"Вам очень красиво в этом платье", " Білосніжка", "Как же вам идёт!!!! Платье бомба", " Непогано", "Богиня", "Ля Царица! Фон и обстановка только не те, замок или карЭта надо, что то такое "- пишут комплименты пользователи сети в комментариях.
Ранее мы писали, что известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поразила Сеть откровенным признанием
Витвицкая рассказала, что разводится с мужем Владиславом Кочатковым, который моложе ее на восемь лет.
Витвицкая подчеркнула, что не собирается больше комментировать эту тему.
Напомним, украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о болезни
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