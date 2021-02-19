Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поразила цветущим видом в роскошном платье

Витвицкая, которая недавно развелась с мужем, впечатлила роскошным внешним видом.

Ведущая опубликовала в своем Инстаграм новое фото, которое восхитило ее поклонников.

Телеведущая позировала в роскошном, пышном красном платье с открытым декольте. Свой образ знаменитость дополнила подвеской на шее, красивой укладкой и нежным макияжем.

“Соскучились по красивым мероприятиям и теплым встречам?”, – написала Соломия.

"Вам очень красиво в этом платье", " Білосніжка", "Как же вам идёт!!!! Платье бомба", " Непогано", "Богиня", "Ля Царица! Фон и обстановка только не те, замок или карЭта надо, что то такое "- пишут комплименты пользователи сети в комментариях.

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Витвицкая рассказала, что разводится с мужем Владиславом Кочатковым, который моложе ее на восемь лет.

Витвицкая подчеркнула, что не собирается больше комментировать эту тему.

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