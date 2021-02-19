Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес надела ради концерта мини-костюм с сеточкой

Дженнифер Лопес посвящают уходу за собой каждый день не менее часа, ведь очень боится получить увядающую и морщинистую кожу. Так как Дженнифер постоянно ее увлажняет, она имеет несколько различных лайфхаков по уходу за собой.

К примеру, чтобы поддерживать водный баланс, звезда не только пьет много воды, но еще и постоянно пользуется различными маслами. Также артистка делает 3 раза в неделю увлажняющие маски для лица, тела и волос.

Именно поэтому Лопес на сцене, как видно из фото, формы не скрывает. Ради фигуры знаменитость отказалась от вредных продуктов и привычек, а также тренируется четыре раза в неделю. 51-летняя Лопес также делает акцент на подкачанных ногах и ягодицах. В белом костюме с сеточкой и тонкими лентами на руках звезда выглядела удивительно не похоже на те фото, которые сама показывает в Инстаграм.

Хоть артистка и уверяет, что занимается много, нередко на фото без фотошопа можно заметить, что артистка все же продолжает набирать вес.

Отметим, Лопес намерена сняться в сериале от Нетфликс, поэтому усердно работает над собой.

На одном из снимков можно заметить, что Дженнифер в реальной жизни предпочитает простую и удобную одежду, а также не скрывает фигуру, ведь ради нее отказалась от множества вредных продуктов:

«У тебя все еще есть мой прекрасный ангел 😇; Красивый вид; Вау, детка, люблю тебя, Дженнифер Лопес; Alowes очень сочная; Как богато, богато те прекрасные формы сведут с ума; Красивая; Великолепно🔥 ну и дамочка; Ты выглядишь лучше, чем много лет назад ; очень безмерно драгоценные и красивые ваши формы».

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