Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в 51-год выглядит невероятно ухожено

Дженнифер старается браться за несколько дел сразу и не откладывает уход за собой на потом. Пока звезда готовится к съемкам в новом фильме от Нетфликс, она также не забывает рекламировать бренд своей косметики, которую презентовала несколько месяцев назад. Также Лопес усердно тренируется.

Перед камерами артистка не любит выглядеть плохо, ведь если будут заметны следы неухоженности и небрежности по отношению к своему здоровью, ее просто раскритикуют. Ведь многие пользователи Инстаграм и так уверены, что Лопес имеет такое идеальное лицо лишь благодаря подтяжке и ботоксу. В 51 год омолодиться лет на двадцать совсем непросто.

На фото же видно, что в целом фигура Лопес и ее кожа смотрятся идеально подтянуто и гармонично. А зеленый бикини выгодно подчеркивает ее изгибы.

«Красивый купальник; Привет, богатая леди🔥; Моя любовь J L😍; Bella❤; Лучшая женская роль ...!; Эта картинка прекрасна 🤗; ты выглядишь лучше и красивее; Богиня❤ неприлично быть такой роскошной; Все еще богиня», - пишут поклонники.

К примеру, чтобы поддерживать водный баланс, звезда не только пьет много воды, но еще и постоянно пользуется различными маслами. Также артистка делает 3 раза в неделю увлажняющие маски для лица, тела и волос.

Именно поэтому Лопес на сцене, как видно из фото, формы не скрывает. Ради фигуры знаменитость отказалась от вредных продуктов и привычек, а также тренируется четыре раза в неделю. 51-летняя Лопес также делает акцент на подкачанных ногах и ягодицах.

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