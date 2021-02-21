Самолет рухнул недалеко от столицы в Нигерии. Пилоту пришлось отводить его от жилых кварталов перед падением
Трагедия произошла днем 21 февраля неподалеку от Абуджи – столицы Нигерии. Местные СМИ сообщают о падении военного лайнера King Air 350 в поле недалеко от города.
При этом, очевидцы рассказали, что перед крушением пилот намеренно отвел самолет в сторону от жилых кварталов.
По сообщениям СМИ, на борту самолета находились восемь человек. По предварительным данным, никто не выжил. Сообщается, что самолет полностью сгорел после падения.
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Министр авиации Нигерии Хади Сирика сообщил на своей странице в Twitter, что самолет вылетел в город Минна. По его словам, непосредственно перед крушением экипаж подал сигнал об отказе двигателя.
В сети публикуют кадры с места трагедии.
Ранее крупная авиакатастрофа в этом году произошла в Индонезии. ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы страны Джакарты и направлялся в Понтианак.
Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.
Позже стало известно, что самолет упал в море.
Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.
Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".
Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.