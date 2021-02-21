Самолет рухнул недалеко от столицы в Нигерии. Пилоту пришлось отводить его от жилых кварталов перед падением

Трагедия произошла днем 21 февраля неподалеку от Абуджи – столицы Нигерии. Местные СМИ сообщают о падении военного лайнера King Air 350 в поле недалеко от города.

При этом, очевидцы рассказали, что перед крушением пилот намеренно отвел самолет в сторону от жилых кварталов.

По сообщениям СМИ, на борту самолета находились восемь человек. По предварительным данным, никто не выжил. Сообщается, что самолет полностью сгорел после падения.

Министр авиации Нигерии Хади Сирика сообщил на своей странице в Twitter, что самолет вылетел в город Минна. По его словам, непосредственно перед крушением экипаж подал сигнал об отказе двигателя.

В сети публикуют кадры с места трагедии.

Ранее крупная авиакатастрофа в этом году произошла в Индонезии. ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы страны Джакарты и направлялся в Понтианак.

Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.

Позже стало известно, что самолет упал в море.

Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.