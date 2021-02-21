Жена музыканта и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила соблазнительным образом

В этот раз Дарина показалась в тоненькой майке, под которой не оказалось белья. Эрвин стояла у холста, прижимаясь пышным бюстом к ткани. Красотка позировала боком, развернувшись лицом к фотографу, а волосы решила оставить распущенными. Кадр вышел легким и капельку пикантным, ведь 29-летняя супруга Цекало выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"О Боже мой", - написано под публикацией.

Фанаты поставили 100 лайков и написали несколько пару комментариев:

"Космическая, нереально красивая девочка, представляю как Александр счастлив, любуясь такой красотой", "Главное чтоб страшно не было".

Известно, что Дарина у Александра уже четвертая жена. Парочка начала отношения в 2018 году, а в 2019 году зарегистрировали Беверли-Хиллз, городе у Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США.

Мы писали, что 29-летняя жена музыканта и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин показала достоинства фигуры.

Эрвин опубликовала снимок, сделанный в зеркале. Красотка позировала в озорном халатике с растительным принтом. Свой пышный бюст Дарина сжала тесным черным топом. Аппетитные «близняшки» выглядывали в декольте, радуя фанатов.

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