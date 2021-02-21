Знаменитая фитнес-модель Ана Чери впечатлила накачанным телом в обтягивающем наряде
Популярная американская красотка, на которую подписаны более 12 миллионов человек, поделилась новыми жаркими снимками в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Как известно, Чери ведет здоровый образ жизни и активно поддерживает тело в идеальной форме. На новых фото модель наглядно продемонстрировала результат постоянных тренировок. Для этого Ана надела соблазнительный спортивный костюм, который подчеркнул каждый изгиб ее фигуры.
Так, модель примерила черные леггинсы и удобный спортивный топ на молнии. Модель кокетливо расстегнула наряд, подразнив фанатов своим внушительным декольте.
На одном из снимков Чери присела на корточки, соблазнительно выгнув спину и прикрыв глаза. Очертания ее фигуры так и притягивают к себе взгляд.
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Поклонники красотки пришли в восторг от ее новых снимков.
«Милашка», «Такая красива», «Очень хорошо», «Это фото сделало мой день», «Восхитительная», «Ангельское личико, она очаровала божественной красотой и нежностью», «Черный тебе идет», «Красивая черная кошечка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Чери показала формы в прозрачном платье.
Модель потрясла своими шикарными формами на видео. Под платье Ана надела лифчик телесного цвета и крохотные трусики. Красотка заворожила совершенствами с разных ракурсов.
Напомним, Ана Чери приковала взгляд к своим "бутонам" в развратном платьице: "Поделиться с вами...".
Как сообщала Politeka, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины: "Горяча и опасна".
Также Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув топ: "Какой у тебя размер?".