На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны

Как сообщило Министерство обороны страны, в результате аварии погибли шесть человек.

"Жертвами прискорбного происшествия стали шестеро военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших.

Источники в полиции отметили, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

Авария произошла в воскресенье 21 февраля около 09:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Мексиканский военный самолет LearJet 45 разбился при взлете в аэропорту Эль-Ленсеро. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.

Расследованием причин авиакатастрофы займется специальная комиссия Минобороны.

🔵 AHORA: Siete personas murieron en un accidente aéreo en el Aeropuerto de El Lencero, Emiliano Zapata cerca de Xalapa, #Veracruz. La avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 3912 salió de la pista y se incendió de inmediato. pic.twitter.com/iyLvTqfxVd — PlanetaTV (@PlanetaTVmx) February 21, 2021

Как сообщает издание El Universal, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сразу загорелся.

#ÚltimaHora



Cae aeronave de la SEDENA en el Lencero de Veracruz. pic.twitter.com/mmr25uSwdF — Uno TV (@UnoNoticias) February 21, 2021

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им поддержку.

Также в этот день военный самолет упал возле Международного аэропорта им. Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже. Министр авиации страны Хади Сирика, сообщил, что разбился самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии. Он упал у взлетно-посадочной полосы после сообщения об отказе двигателя.

Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.