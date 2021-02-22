На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны
Как сообщило Министерство обороны страны, в результате аварии погибли шесть человек.
"Жертвами прискорбного происшествия стали шестеро военнослужащих", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Джамала разгневала украинцев, перепев песню Тины Кароль, видео: "Показала свою дурость, неприятная фу..."
Отмена перевода часов в Украине: в Раде сделали решающий шаг, все подробности
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
Источники в полиции отметили, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.
Авария произошла в воскресенье 21 февраля около 09:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Мексиканский военный самолет LearJet 45 разбился при взлете в аэропорту Эль-Ленсеро. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.
Расследованием причин авиакатастрофы займется специальная комиссия Минобороны.
Как сообщает издание El Universal, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сразу загорелся.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал им поддержку.
Также в этот день военный самолет упал возле Международного аэропорта им. Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже. Министр авиации страны Хади Сирика, сообщил, что разбился самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии. Он упал у взлетно-посадочной полосы после сообщения об отказе двигателя.
Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.
Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".
Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.