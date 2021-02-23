Украинцы смогут получить компенсацию за побочные действия вакцины от COVID-19, не обращаясь в суд

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от коронавируса COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – участницах программы COVAX. Среди этих стран и Украина.

Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах. Для этого не нужно будет обращаться в суд.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", – говорится в сообщении.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.

Заявку на компенсацию смогут подать и те, кто пройдет вакцинацию до 31 марта.

Напомним, 23 февраля в Украину прибудет 500 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca под названием CoviShield, произведенной в индийском городе Пуна. Ее уже зарегистрировал Минздрав.

Препарат, разработанный британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Объем первой партии для Украины — 500 тыс. доз. Новые поставки этой вакцины в нашу страну ожидаются каждые 7−10 дней.

По информации ОП, сразу после прилета самолета в Борисполь 23 февраля вакцина будет перемещена на первый логистический склад, из которого в некоторые регионы будет доставляться в тот же день, а в некоторые — в последующие дни.

На первых этапах прививать украинцев планируют вакцинами четырех компаний: Pfizer / BioNTech, AstraZeneсa, Sinovac, Novavах.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции за государственный счет смогут все желающие, но не одновременно.

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