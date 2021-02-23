Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес зажгла на концерте в непристойном костюме
В своем возрасте Дженнифер может позволить себе многое, в том числе и не скромничать на концертах. Чтобы выглядеть должным образом, она много тренируется, занимается йогой и ходит на спортивные танцы. Поклонники решили недавно поделиться кадрами из выступления Лопес.
Как видно, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают. Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре. В этот раз наряд ее был настолько открыт, что ягодицы оказались едва прикрыты.
Впрочем, именно на этом Лопес и сделала свой акцент во время танца.
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«️❤️Красивая, сексуальная и горячая 🔥; горячей просто нет; Красиво и великолепно; OMGG !!!! Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!!; это тело, хотя и роскошное, оно ослепляет; Богиня; нельзя оторвать взгляд!; Красиво❤️ все бриллианты показала; Моя королева; ты так много страсти️ мое солнышко 😍😍; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!».
Как видно, перед камерами артистка не любит выглядеть плохо, ведь если будут заметны следы неухоженности и небрежности по отношению к своему здоровью, ее просто раскритикуют. Ведь многие пользователи Инстаграм и так уверены, что Лопес имеет такое идеальное лицо лишь благодаря подтяжке и ботоксу. В 51 год омолодиться лет на двадцать совсем непросто.
На фото же видно, что в целом фигура Лопес и ее кожа смотрятся идеально подтянуто и гармонично. А зеленый бикини выгодно подчеркивает ее изгибы.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
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