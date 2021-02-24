Со среды, 24 февраля в Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности

Это предусматривает постановление правительства №104 от 17 февраля.

На территории страны будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

При этом с 24 февраля на большей части территории Украины будет введен "желтый" уровень эпидопасности. Это те ограничения, которые действуют сейчас, с некоторыми послаблениями.

В частности, разрешат проведение массовых мероприятий - 4 кв.м на одного человека или заполненность зала на 50%. Тогда как сейчас разрешается участие в мероприятиях не более чем 20 человек и для каждого 5 кв. метров площади.

Теперь учебные заведения можно посещать группами более 20 человек;

Кроме того, кафе и рестораны смогут работать до полуночи (сейчас до 23:00);

Разрешается работа бассейнов, а число посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.

Что запрещено с 24 февраля:

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений);

деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не соблюдают нормы в 10 кв. метров площади на одного посетителя, в бассейнах запрещается находиться более чем 4 лицам на одной дорожке или 6 - для спортивно-тренировочных групп;

перевозка пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;

пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования;

плановая госпитализация;

посещение мест временного содержания лиц и пунктов временного размещения беженцев;

посещение посторонними лицами (кроме родственников и законных представителей, не чаще чем раз в неделю) учреждений социальной защиты;

посещения учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и преподавателей;

наполненность более 50% мест в кинотеатрах и других учреждениях культуры;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием более чем одной группы и в присутствии зрителей;

проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50%, дистанция должна быть не менее 1,5 метра;

работа кафе и ресторанов после 24:00 и до 07:00;

работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

размещение посетителей в кафе и ресторанах на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);

самовольно оставлять места самоизоляции;

предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

По данным Министерства здравоохранения, в "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

"Красный" уровень вводят, если в области есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд.

"Красная" зона будет в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Тогда будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Кроме того, в "красной" зоне будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Также в регионе уже открыли 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов, на которых несут службу совместно полицейские, медики, спасатели и военные

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