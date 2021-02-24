Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала танцевальное мастерство в неприличном костюме

Известная исполнительница прославилась не только благодаря своему голосу, но и актерскому мастерству. Также Лопес известна своими танцами, которые исполняет на каждой концертной программе. Во время съемок одного из фильмов 51-летней Лопес даже пришлось остаться в костюме из ниточек.

Надев его, Лопес сплясала у шеста и показала довольно раскованный танец на пилоне, который потряс публику, ведь скрыть артистке удалось мало что. Одним из кадров со съемок также поделились фанаты в сети, решившие обсудить выходку артистки.

По их мнению, Лопес выглядит очень молодо и ее кожа столь упруга, словно она поддерживает ее в тонусе не только благодаря обычным тренировкам.

«Идеальная вкуснятина, очень🔥;Мне нравится эта поза. Это вау. Jlo учитель !!!; Красиво 💙; Сколько в этой позе страсти, не вообразить; О мама, а я просто сражен; Ты самая красивая !!!!; Вот такой шоколад; Красивый вид, но зачем же наклонилась так?; не надо делать так, как дешевые артисты; Неожиданный сюрприз, что она показывает свою фигуру и наклоняется, смело».

Как видно, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают.

Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре. В этот раз наряд ее был настолько открыт, что ягодицы оказались едва прикрыты.

Впрочем, именно на этом Лопес и сделала свой акцент во время танца.

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